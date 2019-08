Chiavenna (Sondrio), 26 agosto 2019 - Anche Chiavenna ricorderà Mario Cerciello Rega, il carabiniere 35enne ucciso nella notte tra il 25 e il 26 luglio nel quartiere Prati a Roma. Il vicebrigadiere prestava, dal 2009, servizio come volontario per la delegazione romana dell’Ordine di Malta, distribuendo pasti ai senzatetto e alle persone in difficoltà nelle stazioni Termini e Tiburtina. Per questo nel 2013 gli era stata conferita un’onorificenza al Merito Melitense.

Per questi motivi il Gruppo Lecco-Sondrio dell’Ordine di Malta ha deciso di celebrare una messa di commemorazione per il vicebrigadiere. La funzione si svolgerà domani, martedì 27 agosto, alle 18 alla Collegiata di San Lorenzo e sarà officiata dall’assistente spirituale dell’Ordine di Malta della Lombardia, don Riccardo Santagostino Baldi.