Centro raccolta rifiuti Il Foro Boario riapre

Dal 6 marzo riapre a Tirano il Centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in località Foro Boario, con accesso da via Giustizia, con alcune limitazioni per i rifiuti ingombranti domestici. Sarà aperto il lunedì dalle 8.30 alle 11.30, il giovedì dalle 14 alle 17, il primo sabato del mese dalle 8.30 alle 11.30, festivi esclusi. A causa delle difficoltà nello smaltimento dei rifiuti ingombranti a livello provinciale dovute all’incendio all’impianto di Secam a Cedrasco, fino a nuova comunicazione il conferimento degli ingombranti sarà possibile solo previa prenotazione - da effettuare via mail o recandosi all’Ufficio Tecnico Comunale - per un massimo di 1 mc per utenza: gli utenti senza prenotazione non potranno essere accettati. Per le stesse ragioni, rimane temporaneamente sospeso il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti. Per le altre tipologie di rifiuti non pericolosi (cartone, imballaggi in plastica, verde, vetro, metalli e raee, cioè i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) si potrà accedere liberamente per conferire piccoli quantitativi (0,5 mc paragonabili al bagagliaio dell’auto).