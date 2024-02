Centro logistico Iperal. Cgil e Uil chiedono incontro

Filcams Cgil di Sondrio e Uiltucs Uil (in foto Giorgio Spinetti) chiedono un incontro coi rappresentanti di Iperal per far chiarezza sul futuro del centro produzione del fresco di Andalo Valtellino.

Nei giorni scorsi abbiamo riferito del progetto Iperal di spostare il centro logistico dalla sede attuale posta in bassa Valtellina a quella brianzola di Giussano. Spostamento previsto per il 2025 e che prevede quindi il ricollocamento, per quella data, dei circa 300 dipendenti attualmente impiegati nella sede di Andalo. Una decisione prevedibile, visto che Iperal, negli ultimi anni, ha iniziato un programma di espansione verso tutte le province lombarde e quindi la sede di Giussano è indubbiamente logisticamente più centrale rispetto ai numerosi punti vendita, oltre 40 dei 54 totali, fuori dai confini della provincia di Sondrio. Iperal ha rassicurato i collaboratori e, secondo taluni, avrebbe già contattato i dipendenti fornendo garanzie. I sindacati chiedono un incontro urgente coi vertici per far chiarezza sulla situazione. "Durante l’incontro tenutosi a giugno del 2023, su richiesta insistente delle organizzazioni sindacali, ci è stato comunicato che non c’erano certezze riguardo al trasferimento completo del Cedi. L’azienda aveva assicurato che Andalo avrebbe mantenuto parzialmente la sua attività – dicono Cgil e Uil -. Oggi, ci troviamo di fronte alla notizia che il trasloco sembra realtà". F.D’E.