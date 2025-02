Cena-concerto solidale con Anffas. Al Polifunzionale ci si diverte

Una valida – e gustosa – alternativa per il sabato sera che, considerati i tempi televisivi, non impedirà neppure di rincasare in tempo per la proclamazione dell’artista vincitore del Festival di Sanremo. Si tratta della cena-concerto organizzata per questa sera al Polifunzionale di Villa di Tirano, per sostenere l’attività dell’Anffas di Sondrio e della sua "costola" denominata Fuori dalle Bolle e composta da famiglie con figli con disturbi dello spettro autistico. L’appuntamento è per le 19: dopo la pizzoccherata a cura delle esperte scarellatrici dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio, largo alla musica degli Armony e alla voce dell’ormai nota, sebbene giovanissima, Laura Pizio (nella foto) per un concerto a base di cover che farà cantare tutti i presenti. "Tutte persone meravigliose – sottolinea Emanuela Nussio, presidente di Anffas Sondrio – che hanno subito accolto la nostra richiesta di aiuto per sostenere le attività di Anffas. Vi aspettiamo numerosi".Per info e prenotazioni segreteria@anffassondrio.it 0342.510977, 349.8374495.