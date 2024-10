Castel Masegra: arrivano i soldi per il restauro. Cosa diventerà l’antico maniero

Sondrio, 8 ottobre 2024 – Ottime notizie da Milano per Castel Masegra. Regione Lombardia mette infatti in campo 2 milioni, 1.924.000 euro per la precisione, per restaurare il castello di Sondrio. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

Il provvedimento nella fattispecie dà il via libera allo schema di convenzione tra Regione e Comune di Sondrio per il completamento del restauro e il riutilizzo funzionale della storica fortificazione che domina il capoluogo, attraverso un intervento dal valore complessivo di 3.550.000 euro. La parte restante delle risorse viene messa a disposizione dalla Fondazione Cariplo (1.350.000 euro) e dal Comune (276.000 euro).

L’operazione

"Abbiamo sbloccato quasi due milioni di euro di fondi del Patto per la Lombardia – evidenzia l’assessore Caruso – per consentire l’avvio di un’opera di grande importanza sia per Sondrio che per la Valtellina intera. Il castello è un simbolo per il territorio e rappresenta un bene di alto valore monumentale che merita un accurato intervento di recupero. Valorizzare il maniero significa potenziare l’attrattività di Sondrio e della valle”.

Cosa prevede l’intervento

L’intervento prevede il consolidamento di volte e solai, servizi, impianti, collegamenti esterni, restauri delle facciate e della corte interna. Già ora il castello è sede del Cast, il “museo narrante” delle storie di montagna e del Museo dei Minerali di Valtellina e Valchiavenna e spesso cornice di eventi culturali.

L’obiettivo del Comune è quello di insediare negli spazi ristrutturati un centro di promozione dell’economia territoriale, con particolare attenzione ai prodotti enogastronomici della tradizione.