Carabinieri in azione, divieto di avvicinamento all'ex moglie per 49enne

Divieto di avvicinamento all’ex moglie, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria ed eseguita dai carabinieri di Mariano Comense, nei confronti di un uomo di 49 anni, già noto alle forze di polizia, ora indagato per lesioni, atti persecutori e revenge porn nei confronti della ex, che lo ha denunciato. Residente a Solaro ma di fatto senza fissa dimora dopo la separazione, è stato individuato in un albergo di Mariano Comense, in quanto colpito da un alert per la notifica della misura: la sua presenza è stata segnalata dal sistema alloggiati della Questura. I carabinieri gli hanno inoltre sequestrato il telefono cellulare, considerato fonte di prova.