Calci in faccia e botte per rapinare i senzatetto Quattro anni al clochard

Ibrahim Guclu, turco di 42 anni, arrestato la scorsa settimana con l’accusa di tentata rapina a un algerino di 52 anni, come lui senza fissa dimora, ferito alla testa con cocci di bottiglia, che ha detto di aver subìto un tentativo di razzìa dei suoi pochi averi in piazza Vittoria, dov’era intervenuta la Squadra Volante. Ieri il giudice di Como lo ha condannato con rito abbreviato a 4 anni di reclusione, che si aggiungono alle sentenze accumulate nell’ultimo anno per episodi analoghi, sempre gravi aggressioni a senza fissa dimora, mandate in ospedale: in un caso, alla vittima aveva fratturato le ossa della faccia a calci, un’altra volta aveva usato un tondino di ferro. L’uomo ora si trova in carcere al Bassone.

Pa.Pi.