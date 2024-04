Brescia tutta da leggere. Il grande festival diffuso

Trentotto libri di recente pubblicazione, profondamente legati a Brescia e alla sua provincia e selezionati da una direzione artistica diffusa, saranno presentati in 15 tra biblioteche, librerie e istituzioni culturali. Arriva Brescia da leggere, il grande festival diffuso ideato e diretto dall’Associazione culturale Brescia si legge Aps con la collaborazione del Sistema Bibliotecario Urbano e del Comune di Brescia: il week-end del 4 e 5 maggio sarà dedicato alle storie che fanno di Brescia un’inesauribile fonte di sapere, cultura e letteratura. Tra i molti nomi che arricchiranno la rassegna, da segnalare autrici e autori editi da importanti editori nazionali - da Ilaria Maria Dondi a Filippo Ronca, da Virtus Zallot a Mimmo Franzinelli, da Fabienne Agliardi a Gigi Simeoni, da Veronica Del Vecchio a Andrea Tortelli (Giunti). Senza dimenticare esperti e apprezzati autori locali come Francesco Savio, Claudio Cuccia, Enrico Mirani, Enrico Giustacchini, Tita Prestini, Giovanni Quaresmini, Giovanni Peli e molti altri. Ai più classici incontri con gli autori (il programma completo su www.bresciadaleggere.it) ospitati in librerie, biblioteche e istituzioni culturali, quest’anno si affiancheranno due novità: una serie di presentazioni itineranti che si svolgeranno la domenica mattina e che, prendendo spunto da alcuni libri particolari e con la partecipazione degli stessi autori, accompagneranno il pubblico lungo tragitti inediti all’insegna di una Brescia tutta da scoprire, ma anche alcuni reading musicali - organizzati in collaborazione con l’Associazione I Girasoli alla Cascina di Parco Gallo.Federica Pacella