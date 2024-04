Bonissi regista ventiquattrenne presenta il suo “Semi del futuro“

Un gruppo di ragazzi in punizione trova l’occasione per cambiare il mondo, riuscirà a salvarlo? Matteo Bonissi (nella foto), 24enne di Parabiago, presenta “Semi del futuro“, un cortometraggio indipendente di 12 minuti che racconta il viaggio metaforico nel tempo di quattro ragazzi impegnati a salvare una Terra ormai messa in ginocchio da guerre, carestie, malattie.

L’evento avrà luogo alla Sala Ratti di Legnano dalle alle 11 di domenica. Il corto, che ha ricevuto cinque selezioni ai Festival, è stato co-prodotto da Michela Mazzarese e Matteo Bonissi. "Durante le superiori avevano proposto un concorso di cortometraggi sul tema “Persone che cambiano il mondo“ che è rimasto negli anni tra i miei pensieri – racconta Bonissi – Durante l’annata di produzioni del 2023 avevo carta bianca per produrre un cortometraggio, con l’unica prerogativa di trattare un argomento “importante per me“, e ho deciso quindi di creare un’opera per far riflettere su temi d’attualità e così è nato “Semi del futuro“. Abbiamo scelto la Sala Ratti perché è una realtà molto importante per il territorio, è un cinema storico: la première prevede non solo la visione dell’opera ma anche un momento di dialogo con domande e risposte. Ci teniamo molto perché vorremmo farci conoscere". Ingresso gratuito con una donazione libera. In sala produttori, registi, tecnici e attori. Il film è stato girato all’oratorio di Parabiago e nella scuola Sant’Ambrogio.

Ch.S.