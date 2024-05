Blackout, Chiavenna e Prata senza luce causa un guasto durato ore: cosa è successo

Chiavenna (Sondrio) – Serata al buio a Chiavenna e Prata Camportaccio. È successo l’altra sera verso l’ora di cena. Un blackout di alcune ore, risolto dall’ intervento degli uomini della Siec (Società per l’illuminazione elettrica in Chiavenna società cooperativa). Un guasto ad un isolatore, posto in una delle tante cabine elettriche poste sul territorio, ha generato un blackout a Prata (il disservizio è durato tre ore) e, in alcune zone dell’abitato di Chiavenna (il problema è perdurato due ore).

«Tutto è partito da un guasto successo a Prata e poi si è verificato un blackout anche a Chiavenna ma solo in alcune zone – dice il presidente della Cm Valchiavenna Davide Trussoni -. Siamo stati sempre in contatto con gli uomini della Siec che sono intervenuti immediatamente risolvendo la situazione già in serata. Il tempo di riarmare la linea e poi la luce è tornata". Il presidente della Siec Walter De Stefani , gentilmente, ci ha spiegato quel che è successo domenica sera. Non un blackout dovuto ad un temporale, come qualche volta succede un po’ dappertutto, ma ad un guasto.

"È bruciato un isolatore – dice – che ha provocato un blackout a Prata e in zona Chiavenna. Siamo intervenuti in maniera tempestiva, il difficile è stato individuare esattamente in quale centralina si fosse verificato il guasto. Una volta isolato e risolto tutti i problemi, tutto è poi tornato a funzionare perfettamente. Questo è un guasto che può verificarsi…". I vigili del fuoco di Mese fortunatamente non hanno dovuto intervenire per risolvere criticità.