Bimbi, si legge Festa del papà in biblioteca

Festa del papà in biblioteca a Lecco, sabato sono in programma due momenti di lettura per i più piccoli: al mattino dalle 10.30 per i bimbi dai 3 ai 5 anni, nel pomeriggio dalle 16 per neonati e bimbi fino a 2 anni.

Sarà presentato anche il progetto “Nati per leggere“ e spiegata l’importanza della voce dei papà fin dalla più tenera età.

Sarà l’occasione per i papà di trascorrere tempo di qualità con i propri figli piccoli: l’iniziativa si intitola proprio "Vorrei un tempo... con papà". Per entrambi gli appuntamenti è necessaria la prenotazione inviando una mail a [email protected]