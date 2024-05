Bassa Valtellina in festa con i costumi tradizionali

Sfilate, esibizioni e convivialità. La rassegna mandamentale dei costumi tradizionali, sin dal suo esordio, vive di questi momenti, rinnovando di anno in anno l’impegno per preservare e promuovere l’identità culturale di un intero territorio: la Bassa Valtellina. Un programma confermato per la 15ª edizione che si svolgerà domenica 26 maggio, a Dubino, con l’organizzazione della Comunità montana Valtellina di Morbegno, il supporto del Consorzio turistico Porte di Valtellina, del Comune e dell’associazione Olonio cuore delle valli. Il programma della giornata prevede la sfilata dei gruppi, 15 in totale, che partiranno alle 9.30. Al termine della Santa Messa delle 10.15 si sposteranno a Nuova Olonio, per sfilare all’interno della Casa Madonna del Lavoro, prima del pranzo tipico che sarà servito nella vicina tensostruttura di via don Guanella dove, nel pomeriggio, a partire dalle 14, si potrà assistere alle esibizioni.

Interesse ed entusiasmo non mancano per sostenere i componenti dei gruppi che hanno aderito, espressione dei comuni di Val Masino, Piantedo, Ardenno, Talamona, Bema, Buglio in Monte, Gerola Alta, Pedesina, Rasura, Traona, Civo e Dazio, Mello, Albaredo, Rogolo e Dubino. Si esibiranno uno di seguito all’altro, ciascuno con una proposta diversa: dalle canzoni in dialetto alle scenette, dai racconti di vita alle poesie, dai balletti alle filastrocche e ai balli.

Con le loro esibizioni i gruppi riporteranno in vita le antiche tradizioni per condividerle con il pubblico. Sarà una grande festa per tutti, che si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione: il ringraziamento della Comunità montana di Morbegno per l’impegno e la passione con cui i componenti dei gruppi folkloristici valorizzano e promuovono le tradizioni locali.