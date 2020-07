La "Bandiera verde", il riconoscimento dato dalla Carovana delle Alpi di Legambiente, è stata assegnata al Parco delle Orobie Valtellinesi. Al Parco, viene evidenziato, è stato riconosciuto l’impegno nel ripristino dell’ambiente naturale e l’incremento degli habitat in un sito di importanza comunitaria, conseguente allo smantellamento di un impianto sciistico abbandonato. Il progetto è quello in corso di realizzazione ai Campelli, nel Comune di Albosaggia, a 1300 metri di quota, dove erano ben visibili le strutture fatiscenti dell’impianto di risalita dismesso dalla fine degli anni Sessanta. Un vero e proprio ecomostro in un’area a maggengo. "Siamo molto felici di questo riconoscimento, un simbolo per chi opera in campo ambientale" sottolinea il presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi Doriano Codega. I lavori termineranno in autunno.

