Auto si ribalta mentre percorre una strada in paese. Allarme e spavento, illesa la donna che era al volante

Un’auto - un’Opel Corsa - condotta da una donna si è ribaltata ieri pomeriggio mentre percorreva una via parallela alla statale 38 dello Stelvio. Si è trattato di un grosso spavento per chi era al volante, ma per fortuna per lei nessuna conseguenza: solo qualche lieve escoriazione, in sostanza è uscita illesa dall’incidente. Una volta scattato l’allarme, sul posto è giunto il personale di un’ambulanza, mandato da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), oltre ai carabinieri e ai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio che hanno provveduto a estrarre dal veicolo capottato la signora incolume. Il sinistro è avvenuto in territorio comunale di Berbenno di Valtellina. M.Pu.