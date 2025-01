Attraversamenti pericolosi e pochi posti per le auto : "A Mossini bisogna intervenire"

A Mossini urge un intervento per migliorare la viabilità e rendere più sicura la zona e un nuovo parcheggio che risponda alle esigenze della popolazione. È questa la richiesta della minoranza sondriese, nella fattispecie del gruppo DEM composto da Pierluigi Morelli (primo firmatario), Michele Iannotti, Roberta Songini, Lisa Tam e Michele Bernardi, al Sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e alla sua maggioranza. Tutto parte da alcune segnalazioni. "Da qualche anno, infatti, - ci dicono dal PD – giungono costantemente delle segnalazioni da parte dei residenti della frazione di Mossini (posta in alto verso la Valmalenco ndr) in merito alla pericolosità dell’attraversamento viario interno della frazione di Mossini a causa della particolare conformazione stradale della frazione. E a volte questa scorciatoia è usata dagli automobilisti provenienti dalla Valmalenco per immettersi più velocemente sulla SP15, all’altezza con la via per le ex istituto scolastico. A causa della carenza di parcheggi in zona a disposizione dei residenti, inevitabilmente ci sono delle auto parcheggiate lungo l’asse viario in cui c’è anche l’attraversamento pericoloso di Mossini". "Alcuni anni fa è stata realizzata un’isola spartitraffico che rendesse più difficile e scoraggiasse il perdurare di questa pericolosa abitudine degli automobilisti provenienti dalla Valmalenco. Una buona soluzione che non ha però risolto in toto il problema". Ci vorrebbe quindi un parcheggio. "Nel piano OO.PP. (programma triennale dei lavori pubblici) è stara inserita l’ipotesi di realizzare un parcheggio pubblico a Mossini, riproposto nell’ultima versione per il 2025, per un costo di 303.547 euro, con priorità media. Per questo si chiede "quali siano i tempi e le modalità previste per la realizzazione del parcheggio e se ci siano in programma nuove soluzioni per contrastare l’attraversamento selvaggio all’interno della frazione". Fulvio D’Eri