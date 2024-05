Asfalti, stanziamento record. Verranno investiti 2,5 milioni

Due milioni e mezzo di euro per le asfaltature delle strade di Sondrio e frazioni. Un bilancio in salute e uno stanziamento record per interventi di manutenzione diffusa su strade e marciapiedi: 1,5 milioni di euro dall’avanzo di amministrazione che saliranno a 2,5 entro la fine dell’anno, una cifra enorme che permetterà ai sondriesi di godere di strade senza buche e avvallamenti.

"Asfaltature e ripristini sono una priorità - evidenzia il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini - e grazie a queste risorse potremo intervenire in maniera massiccia su tutto il territorio comunale, dando seguito a quanto già avviato nell’ultimo anno. Mai in passato erano state investite cifre tanto cospicue ma i problemi da risolvere sono tanti, causati dal degrado e soprattutto conseguenza dei numerosi cantieri privati aperti negli ultimi anni. Come amministrazione comunale effettuiamo un costante monitoraggio e raccogliamo le segnalazioni dei cittadini: con queste risorse a disposizione potremo dare risposte puntuali partendo dalle situazioni più critiche per garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti e il decoro urbano". Si partirà da via Don Guanella, via Torelli, quindi toccherà alle vie Europa e Germania e all’area industriale, a via Lusardi e a via Vanoni. Per proseguire con le vie Alessi, Gavazzeni e Delle Prese.

Nel frattempo si procede con la strada comunale Ponchiera-Arquino e con le vie Bassi, Ventina e Valmalenco. Un esempio di intervento ben eseguito, molto apprezzato dai residenti, è la strada comunale di Triasso, riasfaltata di recente dopo decenni. E così si proseguirà. A fronte di un patrimonio che cresce, di quasi 10 milioni di euro, e di un indebitamento che diminuisce, di mezzo milione di euro, secondo una tendenza che si conferma di anno in anno dal 2018, il bilancio presenta un avanzo di amministrazione disponibile di quasi 3,9 milioni di euro.

E di questi la quota più cospicua andrà alla sistemazione di strade e marciapiedi di una città di Sondrio che, se vuole aumentare il suo appeal e diventare ancor più meta turistica, avrà bisogno di tenere un “look” sempre all’altezza.

Fulvio D’Eri