Teglio, 22 maggio 2019 - Un ragazzino di 16 anni è in gravissime condizioni dopo lo spaventoso incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, mercoledì 22 maggio, a Tresenda di Teglio, lungo la strada che sale verso Aprica.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 sulla statale 39. Secondo le prime informazioni sono rimasti coinvolti un ragazzo di soli 16 anni che viaggiava in sella a una moto e un mezzo pesante. Il ragazzino viaggiava diretto verso Tresenda mentre il veicolo procedeva in direzione opposta. Lo schianto, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia stradale, è stato particolarmente violento.

Sul posto la centrale operativa del servizio di emergenza e urgenza ha inviato un’ambulanza. Vista la gravità delle ferite riportate dal giovanissimo motociclista è stato anche chiesto l’intervento dell’elicottero. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco ed è stata allertata pure la squadra del Soccorso alpino di Aprica. Secondo le prime informazioni, come detto, le condizioni del ragazzo sono particolarmente gravi tanto che è in corso il trasporto in ospedale in codice rosso.