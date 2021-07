Aprica (Sondrio), 18 luglio 2021 - Un'altra tragedia lungo le strade della Lombardia. Questa volta la vittima è un ciclista, morto in seguito a una terribile caduta, forse per un malore. Si tratta di un ciclo-turista che stava pedalando in sella alla propria bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto sull'asfalto e, nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

Il medico inviato da Areu non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Non è comunque da escludere, secondo i primi rilievi effettuati, che l'incidente avvenuto sul passo dell'Aprica, fra le province di Sondrio e Brescia, sia stato determinato da un improvviso infarto.