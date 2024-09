Ambulatorio medico temporaneo. Cinquecento accessi in tre mesi

Numeri positivi per l’ambulatorio medico temporaneo di Tirano che in un mese e venti giorni ha già fatto registrare centinaia di accessi e di contatti telefonici. Efficienza nell’organizzazione e nella logistica, disponibilità e attenzione ai pazienti da parte dei medici: i positivi riscontri nei primi due mesi di attività dell’ambulatorio medico temporaneo, istituito nella Casa di Comunità di Tirano, nell’ex Ospedale, sono il risultato della collaborazione tra Asst Valtellina e Alto Lario e i medici di Medicina generale. Dall’attivazione, il 10 luglio scorso, ai primi giorni di settembre, si sono registrati oltre 500 accessi e più di 800 contatti telefonici. Nell’ultima settimana i medici hanno risposto ad alcune richieste effettuando visite domiciliari: un servizio anch’esso offerto dall’ambulatorio. "L’inizio è promettente – sottolinea il direttore sociosanitario Roberta Trapletti –: i numeri e i commenti dei pazienti che ne stanno usufruendo inquadrano un servizio che fornisce una risposta efficace ai bisogni sanitari della popolazione. Il merito è dei medici di medicina generale che hanno dato la loro disponibilità per sopperire alla cronica mancanza di professionisti che coinvolge tutta la Lombardia e il resto d’Italia. L’ambulatorio medico temporaneo è una soluzione adottata in molte altre province della nostra regione che consente di garantire il servizio agli utenti. Nel frattempo noi siamo attivi nella ricerca di nuovi medici di medicina generale, come Asst coordiniamo anche un corso per la specializzazione, e l’obiettivo è quello di assegnare a ciascun paziente un medico di riferimento, ma nella situazione attuale possiamo contare sull’ambulatorio. Con l’arrivo dell’autunno ci attendiamo un aumento degli accessi e i medici sono pronti a soddisfare le richieste degli utenti".

I cittadini possono accedere al servizio con una semplice telefonata al numero 370.1557460, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, per richiedere la prescrizione di farmaci, fissare appuntamenti in ambulatorio o visite domiciliari trovando medici incaricati. A operare, per turni, sono i dottori Antonino Gallucci ed Eugenia Stoppani, già titolari di incarico, Ahmed Said Akl Faramawy, Protasio Caspani Federico Illini e Guglielmo Piras. "Vorrei rivolgere un sincero ringraziamento ai medici di medicina generale che hanno dato la loro disponibilità – afferma il direttore generale Monica Fumagalli –. Con il loro impegno e la loro dedizione riusciamo a garantire il servizio ai cittadini sopperendo alla carenza di professionisti". F.D’E.