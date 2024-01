"Altri furti nel week-end, segnalate ai carabinieri episodi sospetti"

"In questi ultimi giorni si segnalano furti in abitazione a Chiavenna. Si invita alla massima attenzione e a segnalare alle forze dell’ordine ogni episodio o comportamento sospetto. Grazie per la collaborazione". È il messaggio che il sindaco della cittadina, Luca Della Bitta (foto), ha postato ieri sulla pagina Facebook. Abbiamo poi appreso da altra fonte che in fascia pomeridiana-serale nel weekend i ladri hanno colpito nella zona centrale, vicino agli uffici della Comunità Montana, e all’ex convento dei Cappuccini. Si tratta di incursioni avvenute con scasso delle porte d’ingresso degli alloggi e il bottino dei due colpi di cui si è avuta conoscenza e sui quali ora stanno indagando i carabinieri della locale Compagnia, guidata dal capitano Giuseppe Antonicelli, consisterebbero in una modesta somma di denaro e in alcuni oggetti di valore, in particolare monili in oro. Bene ha fatto il sindaco Della Bitta a mettere in guardia la popolazione.

Michele Pusterla