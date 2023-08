Valtellina, alpinista di Como precipita per decine di metri davanti al figlio: è gravissimo

Un uomo di 58 anni residente a Como è precipitato per decine di metri durante una scalata insieme al figlio tra Punta Pedranzini e Punta Tresero, nel territorio di Valfurva in alta Valtellina. L’incidente è avvenuto venerdì mattina e a chiamare i soccorsi è stato il figlio, che ha assistito alla caduta. L’uomo è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Bolzano ed è in condizioni gravissime.

Secondo le prime ricostruzioni, i due alpinisti stavano affrontando una scalata quando il terreno ha ceduto improvvisamente sotto i piedi della vittima facendola cadere nel vuoto. In pochi minuti il figlio ha lanciato l’allarme e da Lasa, in provincia di Bolzano, si è alzato in volo l’elicottero del Soccorso alpino di Valfurva, mentre intervenivano anche i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio che, in una zona impervia, hanno recuperato il comasco.

L’alpinista è stato trasportato all’ospedale di Bolzano in condizioni molto critiche intorno alle 11.30 ed è ricoverato con numerosi traumi e lesioni. La prognosi è riservata. Il figlio che si trovava insieme all'alpinista rimasto gravemente ferito, è stato accompagnato a valle, comprensibilmente provato e sotto shock, dai tecnici del Soccorso alpino.