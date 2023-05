Alla spa il violinista si esibisce in acqua col pubblico immerso

Un concerto in acqua , anzi due alla spa. Venerdì 12 Monticello Spa&Fit ospita l’evento Star&fire Night. Il violinista Pierpaolo Foti si esibirà in due emozionanti concerti in acqua: il primo alle 19.30 e il secondo alle 22, con un ricco repertorio che varia dalle melodie più classiche alle sonorità più pop e disco, rivisitazioni musicali delle grandi colonne sonore cinematografiche, con spettacolari coreografie. Si potrà vivere l’esperienza immersi nelle calde acque della spa oppure seduti a bordo vasca. Previsto anche un Dj Set con aperitivo incluso nell’ingresso.