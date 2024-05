Alla Schiranna street food protagonista

Anche quest’anno il weekend della Festa della Repubblica sarà all’insegna del cibo di strada a Varese. Alla Schiranna torna lo "Urban Lake Street Food Festival", con i truck che resteranno parcheggiati in piazzale Roma, a pochi passi dal lago, per tutto il fine settimana. Saranno più di venti i ristoranti su ruota, con proposte variegate di cucina da diverse regioni d’Italia all’estero. Al cibo si affiancheranno eventi e spettacoli per grandi e piccoli. Tutte le sere inoltre sono previsti momenti di intrattenimento con dj set. Orari di apertura: venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24, domenica dalle 11 alle 23. L’ingresso è gratuito. L.C.