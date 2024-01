Alla guida senza assicurazione, 37 automobilisti nei guai

Trentasette automobilisti alla guida di auto non assicurate. Li hanno letteralmente levati dalla circolazione gli agenti della Polizia locale associata di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario. "Rimane preoccupante il fenomeno di chi si mette alla guida senza l’assicurazione del veicolo – commenta il comandante Cristian Francese -. Questo comportamento grava sugli altri. Chi non è assicurato, se soggetto di danneggiamento o sinistro stradale, solitamente scappa, come capitato in alcuni incidenti stradali, arrecando ulteriore danno alle persone colpite personalmente da queste spiacevoli situazioni".

Ai 37 sorpresi al volante su mezzi senza rca sono state sequestrate le macchine: 20 sono stati fermati e appiedati a Valmadrera, 10 a Malgrate, 2 a Oliveto Lario e 5 a Malgrate. I poliziotti della Locale hanno pure intercettato 6 automobilisti che non avevano nemmeno mai ottenuto la patente, 3 a Valmadrera, altrettanti a Civate, e 17 al volante ubriachi o sotto l’effetto di sostanze proibite.

D.D.S.