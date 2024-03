Al via la mostra sul medico dell’atomica

Il medico dell’atomica di Nagasaki in mostra all’ospedale di Lecco. Si intitola "Takashi Paolo Nagai. Annuncio da Nagasaki" la mostra allestita da oggi fino al 9 marzo al Manzoni di Lecco. E’ dedicata al medico in odor di santità, vittima della leucemia, tra i pochi sopravvissuti alla bomba atomica di Nagasaki: Takashi Paolo Nagai, giapponese, medico radiologo cresciuto nella tradizione shintoista e buddista, poi ateo e positivista per gli studi universitari, convertito al cristianesimo. L’inaugurazione della mostra è alle 17 con la curatrice Paola Marenco, già responsabile del Centro Trapianti di midollo del Niguarda.