Al teatro Fraschini la Stagione dei Solisti si chiude con Dindo

Si conclude stasera alle 21 la Stagione dei Solisti di Pavia al teatro Fraschini, con Enrico Dindo, anima fondante dell’orchestra. Oltre all’attività concertistica, Dindo si sta dedicando alla formazione. In programma la Sinfonia da camera n. 1 per orchestra d’archi, Op. 145 di Moisej Samuilovic Weinberg, il Requiem per tre celli e archi di David Popper con orchestrazione di Dindo come la Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte op. 119 di Sergej Prokofiev.