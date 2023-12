Al Sociale. Il misantropo di Micheletti

Il Teatro Franco Parenti porta al Teatro Sociale di Como, lunedì 18 e martedì 19 dicembre alle 20.30, un testo immortale, con una grande produzione. Andrée Shammah torna con il testo considerato il più compiuto e allo stesso tempo più enigmatico di Molière, Il misantropo, "una storia d’amore, un amore-possesso, una nevrosi. Un tema moderno come non mai". Un’edizione fresca dell’opera che viene continuamente accolta con grande entusiasmo dal pubblico. Protagonista è l’attore, regista e baritono in grande ascesa, Luca Micheletti, che veste i panni di Alceste. Info www.teatrosocialecomo.it.