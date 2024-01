Al Politeama “Esterina centovestiti“

Prosegue la stagione di teatro Ragazzi. Sabato alle 15.30 al cinema teatro Politeama andrà in scena “Esterina centovestiti“ della Compagnia Burambò, dedicato a un pubblico di bambini a partire dagli 8 anni. Lo spettacolo, che ha vinto il prestigioso premio Eolo Award 2022 come miglior spettacolo di teatro per l’infanzia e gioventù, racconta di Lucia che in V elementare è alle prese con una nuova compagnache, per estrazione sociale, sembra non avere la possibilità di scegliere la propria vita e che viene per questo emarginata e schernita. Luci, scena, regia di Enrico Messina.