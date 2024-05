Al Museo delle Armi Luigi Marzoli la spada scozzese di Antonio Ferrara

Una spada scozzese per il Museo delle Armi Luigi Marzoli. Grazie alla generosa donazione della signora Luisa Simoncini Rosset al Comune, del museo bresciano è entrata a far parte la Scottish basket-hilt (1578-1588), del noto spadaio veneto Antonio Ferrara. Presentata da Fondazione Brescia Musei e Comune, la spada è sicuramente una delle lame prodotte per il mercato inglese da Ferrara, uno dei più famosi spadai della storia. Le sue lame furono tra le più ricercate al mondo, volute dai sovrani europei e portate sui campi della Guerra civile inglese di Cromwell, della battaglia di Waterloo, della Guerra civile americana e ancora nella Seconda guerra mondiale. La spada sarà presentata oggi alle 11.30 al Museo delle Armi Luigi Marzoli, nell’ambito della Giornata internazionale dei Musei, in un talk tra Marco Merlo, conservatore del Museo, Fabrizio Tonin, restauratore esperto della produzione armiera veneta, e Luisa Simoncini, donatrice dell’oggetto. F.P.