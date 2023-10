Agenti in e-bike a Sondrio e Morbegno: trasferte per la sicurezza

Le e-bike della Questura di Sondrio vanno in trasferta a… Morbegno. Le 4 e-bike donate dalla Banca Popolare di Sondrio alla Questura e brandizzate col logo della Polizia di Stato sono state impiegate nei mesi scorsi per il pattugliamento dei parchi cittadini, delle aree verdi del capoluogo di provincia e del centro del capoluogo di provincia dando una gran mano alle pattuglie in auto e moto. E i primi risultati non sono tardati ad arrivare: lo scorso 18 agosto, infatti, durante il controllo del Parco Bartesaghi, uno dei luoghi più affollati in questa estate assai calda, hanno scorto un uomo che si è calato i pantaloni e "mostrando le parti intime, praticava atti di autoerostismo celato da un cespuglio". Gli agenti sono intervenuti e hanno sanzionato per 10mila euro il 74enne, autore degli atti osceni in luogo pubblico. Le e-bike in dotazione alla Questura di Sondrio hanno ampliato ora il proprio raggio d’azione e sono ora operative anche in altre città della Provincia. Infatti, le pattuglie ciclo montate sono state impiegate in occasione dei servizi di ordine pubblico disposti con ordinanza del Questore per il primo weekend di "Morbegno in cantina" svoltosi nei due fine settimana scorsi. La presenza del personale in e-bike è stata particolarmente apprezzata dai frequentatori dell’evento. Le pattuglie verranno nuovamente impiegate nel prossimo weekend in programma di Morbegno in Cantina e per la Sagra del Bitto. Inoltre, la Met Helmets di Talamona, azienda leader nella produzione di caschi per ciclismo da più di 30 anni, ha aderito al progetto "E-bike per la sicurezza" avviato nel luglio scorso della Questura di Sondrio, attraverso la donazione di 12 caschetti per biciclette che sono stati assegnati al personale della squadra volanti della Questura che presta servizio in bici.F.D’E.