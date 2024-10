Addio a Caniato. Il grande padre della Skiarea

I funerali saranno celebrati stamani a Milano, ma Luca Caniato, l’imprenditore meneghino che ha scritto la storia dell’alta Valle Spluga riposerà poi per sempre accanto alla moglie Franca, nel cimitero di Campodolcino. Cofondatore e presidente fino al 2018 di SkiArea Valchiavenna nonché benefattore dell’intera Valle Spluga, Caniato, classe 1931, era il nono di undici fratelli. Dopo il servizio militare fu assunto come contabile alla Koelliker, il colosso nell’importazione di vetture straniere in Italia del quale negli anni arrivò ad essere a vicepresidente. A legare Caniato alla Valle Spluga il matrimonio con la moglie Franca, originaria della Valchiavenna. Da allora il suo amore per questa terra si andò consolidando. Nel 1992 fu coinvolto nell’avventura "Spluga Domani S.p.A.", di cui fu amministratore delegato e presidente.