Abbatte le barriere. Poi camionista fugge

Movimentato episodio nella serata di ieri, in territorio di Montagna in Valtellina.

Un camion - secondo le poche notizie al momento sulla vicenda - ha abbattuto una sbarra del passaggio a livello della località Trippi, alla fine della tangenziale.

La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma potrebbe trattarsi di un mezzo pesante che ha cercato di superare il varco nel momento in cui le barriere si stavano abbassando per il passaggio di un treno.

Non è riuscito e l’ha abbattuta, per poi allontanarsi. E quindi gli agenti della Polstrada, intervenuti con i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, sono ora sulle sue tracce, esaminati anche i filmati delle telecamere della zona. Notevoli i disagi con il passaggio a vista dei convogli e gli inevitabili rallentamenti e ritardi. E traffico d’auto in tilt. Il Trippi, al centro delle polemiche per il programmato e contestato cavalcavia, torna ancora in primo piano nei dibattiti. Mi.Pu.