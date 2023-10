A Villa Panza il misticismo di Wolfang Laib

Dopo "Ex Natura" Villa Panza accoglie una nuova mostra, "Passageway", personale dell’artista tedesco Wolfgang Laib, fra i protagonisti internazionali dell’arte contemporanea. Fino al 25 febbraio nel museo del Fai sul colle di Biumo saranno in esposizione quattro grandi installazioni, di cui una inedita e realizzata appositamente, studiate dall’artista per gli spazi delle scuderie e delle rimesse per le carrozze. Dimensione spirituale e approccio al misticismo sono le cifre che caratterizzano la ricerca artistica di Wolfgang Laib. A dare vita alle sue opere elementi naturali come cera d’api, polline, riso, pietra e carta.