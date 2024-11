Trapianti in Lombardia, in crescita donazioni di organi e tessuti: salvate oltre 700 vite in un anno

Milano, 18 novembre 2024 – Crescono i numeri dei trapianti in Lombardia, alimentati da un incremento significativo delle donazioni. Al 5 novembre 2024, sono stati effettuati 712 trapianti da donatore deceduto, un aumento (ad anno non ancora concluso) rispetto ai 546 del 2020, 584 del 2021 e 656 del 2023. “Questi dati testimoniano la capacità di rispondere al bisogno di trapianto di un numero sempre maggiore di assistiti, riducendo i tempi di attesa in lista”, ha dichiarato l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, intervenuto oggi a Palazzo Lombardia in occasione della riunione Tecnico-Scientifica del Nord Italia Transplant, consueto momento di confronto per i sanitari coinvolti nel processo di donazione e trapianto.

Donazioni multi-tessuto triplicate dal 2021

L’incremento non riguarda solo gli organi: negli ultimi due anni si è registrata una crescita marcata delle donazioni multi-tessuto. Dal 2021 al 2024, queste sono triplicate, passando da 22 a 64 prelievi, con un picco di 56 nel 2023. Questa disponibilità permette di trattare numerose patologie – muscolo-scheletriche, cutanee, cardiache e vascolari – sia a livello regionale sia nazionale.

Fabbisogno regionale di cornee al 100%

Un risultato particolarmente significativo riguarda le donazioni di cornee: la Lombardia riesce a coprire il 100% del fabbisogno regionale, supportando anche altre strutture italiane ed estere tramite la banca degli occhi regionale, attiva presso gli IRCCS San Gerardo di Monza e San Matteo di Pavia.

Obiettivo 2026: 40 donatori per milione di abitanti

Durante la riunione tecnico-scientifica del Nord Italia Transplant, Bertolaso ha illustrato gli obiettivi futuri: “Puntiamo a raggiungere 40 donatori di organi per milione di abitanti entro il 2026, rispetto ai 32 attuali”. Quello dell’incremento del numero dei donatori è un dato significativo: nel 2021 erano stati 20 per milione di abitanti, quest’anno 32. Il supporto sanitario sui trapianti è inoltre stato esteso oltre i confini regionali e nazionali. L’assessore ha inoltre ricordato l’importanza storica della regione nel settore dei trapianti, con il Policlinico di Milano identificato 50 anni fa come centro di riferimento.

Trapianti: nel futuro una Banca Regionale dei Tessuti

Il futuro del sistema regionale si prospetta ambizioso: potenziamento della rete di donazione e trapianto, miglioramento dei percorsi di trapianto di rene da vivente, creazione di una Banca Regionale dei Tessuti e una campagna di sensibilizzazione su larga scala.