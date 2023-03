Allarme salmonella, ritirato dal commercio il Salametto Tipo Milano venduto da Lidl

Il batterio della salmonella e il salume ritirato dal commercio

Richiamo per rischio microbiologico del Salametto Tipo Milano commercializzato da Lidl Italia. Per il ministero della Salute è un “prodotto non idoneo al consumo. E si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso”.

Nel salume è stata rilevata la presenza di salmonella spp. Si tratta del Salumeo da 160 grammi dei lotti L237(5154) e L238(5154) con data di scadenza 12 aprile 2023 prodotto dal Salumificio Colombo Luigi Srl nello stabilimento in via Roma 21 a Pescate in provincia di Lecco.

La salmonella è l'agente batterico più comunemente isolato nelle infezioni trasmesse da alimenti. La salmonellosi (infezione da salmonella) rientra tra le tossinfezioni alimentari. La salmonellosi trasmessa attraverso cibi o bevande contaminate causa prevalentemente nausea, vomito, diarrea e dolori addominali.