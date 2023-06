Vitello tonnato, doppio richiamo alimentare per la presenza di listeria

Milano, 3 giugno 2023 - Vitello tonnato a rischio microbiologico per la possibile presenza di listeria monocytogenese e doppio richiamo da parte del ministero della Salute con tanto di invito a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita.

I prodotti

Il primo richiamo riguarda le confezioni di Vitel Tonnè Viva la Mamma S12 da 180 grammi con scadenza 21 luglio 2023 (lotto L018314203) commercializzato da Piatti freschi Italia e prodotto nello stabilimento di via Vercelli 59 a Caresanablot in provincia di Novara. Il secondo richiamo è per Vitel Tonnè Il Buongustaio da 200 grammi con data di scadenza 28 giugno (lotto Lo17313903) distribuito da In’s e prodotto da Piatti freschi Italia nello stabilimento di via Vercelli 59 a Caresanablot in provincia di Novara.

Il batterio

La Listeria monocytogenes è un batterio che contamina alcuni cibi. La listeriosi si può contrarre prevalentemente attraverso il consumo di alimenti contaminati, crudi o cotti. I sintomi sono: febbre, dolori muscolari, encefalite e nei casi più gravi può degenerare in meningite e sepsi (infezione generale). La listeria può dunque portare alla morte (la mortalità è stimata intorno al 20-30%).