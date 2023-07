Tartare a rischio Escherichia coli Stec: ecco i lotti e le marche richiamate

Milano, 5 luglio 2023 - Richiamo alimentare per rischio microbiologico per una serie di lotti di tartare di bovino prodotta dalla Fiorani Spa nello stabilimento di via Coppalati 52 a Piacenza. Una pietanza che in questi giorni di gran caldo è tra le preferite dai consumatori.

Secondo il ministero della Salute è possibile la presenza di Escherichia coli produttori di Shiga-Tossina (Stec).

Soggetti del richiamo sono le confezioni da 210 grammi. Ecco i lotti e le scadenze:

Lotto 25223TA con scadenza 5 luglio 2023, nome di vendita “2 Tartare” marchio Fiorani

Lotto 25223TA con scadenza 6 luglio 2023. nome di vendita Tartare marchio Le colline della bontà

Lotto 25223TA con scadenza 5 luglio 2023 nome di vendita Tartare

Cos’è l’Escherichia coli

Escherichia coli è un germe il cui habitat naturale è l’intestino dell’uomo e di altri animali. Alcuni ceppi definiti “produttori di Shiga-Tossina” o “verocitotossici” (STEC o VTEC), sono in grado di produrre tossine pericolose per la salute umana, inducendo una grave forma di diarrea emorragica. I bovini rappresentano il più importante serbatoio naturale di STEC, frequentemente presenti anche in altri ruminanti domestici e selvatici (pecore, capre, cervi, caprioli, ecc), spesso senza causare alcun sintomo di malattia evidente.