Allerta alimentare, richiamate confezioni di mortadella per la presenza di allergeni

Milano, 22 maggio 2023 - Richiamo alimentare, da parte del ministero della Salute, per la possibile presenza di allergeni in alcune confezioni di mortadella prodotte dal Salumificio Fratelli Riva Spa di Molteno in provincia di Lecco nello stabilimento di via Rossini 10.

Il richiamo è dovuto alla possibile presenza di pistacchio non indicato tra gli ingredienti/allergenici. “Il prodotto n on deve essere consumato ma riportato nel luogo d’acquisto”, scrivono i tecnici nel sito del ministero.

Confezioni e scadenze

Nel dettaglio si tratta delle confezioni da 120 grammi con scadenza il 26, 31 maggio 2023 e il 2 giugno 2023, lotto di produzione 95277; le confezioni Strafette da 140 grammi con scadenza il 29 maggio 2023, il 1 giugno 2023 e il 19 giugno 2023, lotto di produzione 95277; le confezioni da 100 grammi con scadenza il 31 maggio 2023, lotto di produzione 95277. Le confezione Gli Affettati da 100 grammi con scadenza 2 e 21 giugno 2023, lotto di produzione 95277.

Dischetti e taralli

Richiamo, per rischio biologico, anche per la confezione da 50 grammi conda data di scadenza il 15 ottobre 2023 degli Snack & Vai dischetti di mortadella e tarallini marca Casa Modena prodotti dal Caseifici Granterre S.p.A. di via Togliatti 34 a Montecavolo di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.