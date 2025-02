Full Body Scan è polemica: cos’è l’esame (a pagamento) che piace ai vip della canzone

Milano, 20 febbraio 2025 – “Full Body Scan” dai social dei cantanti alla Camera dei deputati. Ed è polemica. Anzi botta e risposta tra la deputata M5S Marianna Ricciardi e l'ospedale San Raffaele di Milano

Il Full Body Scan

Il Full Body Scan è un esame avanzato che permette di scansionare tutto il corpo ad alta risoluzione in soli 30-35 minuti, senza l'uso di radiazioni ionizzanti o mezzi di contrasto. La scansione completa del corpo permette di identificare lesioni e patologie di dimensioni estremamente ridotte in una fase molto precoce, in qualsiasi parte anatomica.

Il San Raffaele

"Con riferimento alla nota dell'onorevole Marianna Ricciardi riguardo a temi di presunta pubblicità ingannevole e screening con esami radiologici, si precisa che essa contiene affermazioni imprecise e denigratorie relativamente alla prestazione offerta. Si tratta infatti di un esame effettuato tramite una risonanza magnetica a 3 Tesla, senza utilizzo di liquido di contrasto e senza utilizzo di radiazioni ionizzanti, che non presenta quindi pericoli, come supportato da solide evidenze cliniche e scientifiche". A precisarlo in una nota è l'ospedale San Raffaele di Milano, dopo che la deputata M5S in Commissione Affari sociali della Camera ha annunciato di aver presentato un'interrogazione al ministro della Salute per sapere come ha intenzione di agire nei confronti dell'Irccs. Irccs che, dal canto suo, rivendica di aver fatto una "comunicazione corretta".

R osa Chemical, Sfera Ebbasta e Shade

Riferendosi ai messaggi diffusi via social da alcuni volti noti

(ultimo R osa Chemical, prima di lui i colleghi Sfera Ebbasta

e Shade ) elogiando e consigliando il check-up con Full Body Scan,

costoso esame a cui si sono sottoposti nell'ospedale milanese,

Ricciardi affermava nella nota che la struttura sanitaria "pubblicizza

in modo ingannevole screening con esami radiologici che, se non

effettuati in popolazioni selezionate, rischiano non solo di essere

inutili ma perfino dannosi". Da qui la replica del San Raffaele. "Non

si tratta evidentemente di pubblicità ingannevole bensì di

comunicazione corretta che ospedale San Raffaele continuerà a proporre

al pubblico", conclude l'Irccs nella nota. "La prestazione Full Body

Scan continuerà ad essere disponibile esclusivamente in regime di

solvenza".