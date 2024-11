MILE School: perché scegliere un percorso bilingue

Crescere bilingui offre un'opportunità che arricchisce non solo le capacità cognitive e il pensiero critico di un individuo, ma promuove anche una crescita emotiva, sociale e personale, creando nuove opportunità di studio e professionali. Inoltre, molte ricerche hanno evidenziato che l'apprendimento di una lingua straniera aumenta in modo significativo l'attività cerebrale nei bambini bilingui rispetto ai loro coetanei monolingue. Questo procedimento permette la corteccia prefrontale, la regione cerebrale responsabile della regolazione dell'attenzione, della flessibilità cognitiva e dell'abilità di passare tra varie attività. Il bilinguismo si osserva solitamente in individui con genitori che utilizzano due o più lingue, ma è possibile acquisire il bilinguismo anche attraverso un'istruzione specifica sin dall’infanzia.

MILE SCHOOL

Istruzione bilingue, la proposta di Mile School a Milano

Attualmente, molte famiglie cercano soluzioni per fornire ai loro bambini un'istruzione bilingue fin dai primi anni, adottando un metodo naturale e diretto. MILE School, istituzione bilingue paritaria e riconosciuta da Cambridge, soddisfa tale necessità. A Milano, è stata una delle prime scuole paritarie bilingui a proporre un percorso educativo bilingue, dall'asilo nido alla scuola media, fondato su un metodo didattico innovativo che include anche programmi di studio personalizzati. Gli studenti si trovano in un contesto multiculturale e ospitale, con circa 30 nazionalità presenti tra studenti e staff. L'insegnamento alterna costantemente lezioni tradizionali ad approcci interattivi, e dalla scuola primaria tutte le discipline vengono insegnate sia in italiano che in inglese. A partire da quest'anno, MILE School ha ricevuto la certificazione Cambridge Early Years, ampliando il programma Cambridge dagli Early Years fino alla Middle School. L'offerta educativa è potenziata da vari laboratori (musica, arte, scienze, teatro, ICT) e attività sportive, realizzate sia all'interno della scuola sia in un centro sportivo, che supportano gli studenti nella pratica e nel rafforzamento della lingua inglese. Una delle caratteristiche più apprezzate dai genitori è il gruppo di insegnanti proveniente da diversi paesi stranieri anglofoni, che consente ai bambini di confrontarsi con vari accenti. MILE School è anche parte del International Schools Partnership (ISP) una rete internazionale di scuole che offre opportunità di apprendimento globale per studenti e insegnanti. Attualmente, il 40% delle famiglie di Mile School è formato da stranieri o da famiglie italiane con esperienze all'estero. «L’obiettivo è di garantire ai propri figli la possibilità di continuare a studiare l'inglese e, allo stesso tempo, apprendere l'italiano - afferma Elena Bignardi, Head of School. Non mancano famiglie trilingui per le quali abbiamo attivato corsi di supporto linguistico di 30 ore sia in inglese che in italiano, che i bambini possono seguire in piccoli gruppi durante le lezioni quotidiane, con attività calibrate al loro livello linguistico». Per conoscere meglio la scuola e i programmi offerti, è possibile partecipare agli Open Day, durante i quali si potrà incontrare il corpo docente e tutto lo staff.