Consumi idrici, tariffe e bolletta: quante ne sai?

L’acqua è una risorsa preziosa ed esauribile e per questo la sua gestione riguarda tutti: cittadini, istituzioni, aziende e gestori del servizio idrico integrato. Una recente indagine condotta da Laboratorio REF Ricerche dal titolo “2050: la gestione dell’acqua proprio come la vogliamo” ha raccolto opinioni, conoscenze e aspettative dei cittadini, per capire come vengono percepiti l’acqua, il suo utilizzo e il servizio idrico in Italia. I dati emersi evidenziano scarsa conoscenza sia riguardo i consumi di acqua sia i costi in bolletta. Partendo dai consumi, risulta che più della metà degli intervistati non conosce il proprio consumo quotidiano di acqua!

Spesso le persone non hanno una chiara consapevolezza di quanta acqua consumano le più piccole azioni quotidiane e questo errore di percezione influisce sull’attenzione che si pone nel salvaguardare questa importante risorsa, tutt’altro che inesauribile. Una doccia di dieci minuti consuma tra i 75 e i 100 litri, uno scarico del WC circa 10 litri, una lavastoviglie circa 15 litri a ciclo e una lavatrice 40. Una famiglia di 4 persone arriva a consumare più di 400 litri di acqua al giorno! Tu lo sapevi? Oltre alla scarsa consapevolezza riguardo i consumi, solo 4 italiani su 10 sono in grado di indicare l’importo della propria bolletta, spesso perché scompare tra le tante spese. Secondo l’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva di marzo 2025, con un consumo medio di 150 metri cubi, una famiglia lecchese di 3 persone spende circa 379€ all’anno, dato leggermente inferiore alla media italiana che arriva a 394€.

Fonte: Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva di marzo 2025

L’importo della bolletta dell'acqua dipende dal numero di componenti del nucleo familiare, dai consumi e dall’area geografica. Ma chi decide quanto paghiamo? Le tariffe applicate in bolletta sono definite dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco, sulla base delle regole stabilite a livello nazionale dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). La Tariffa elaborata dall’Ufficio d’Ambito ed approvata dal Consiglio Provinciale, previo parere della Conferenza dei Comuni, viene infine approvata in via definitiva dall’ARERA ed applicata dal Gestore agli utenti. Ancora meno persone, solo 3 su 10, sanno quali costi sono inclusi nell’importo della bolletta dell'acqua. Non si paga solo l’uso dell’acqua del rubinetto: la bolletta serve per pagare anche i costi di raccolta delle acque di fognatura, la loro depurazione, i controlli di laboratorio sulla salubrità dell’acqua che arriva nelle nostre case e di quella che viene restituita all’ambiente. A questi si aggiunge la manutenzione delle reti e le azioni di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, nonché gli investimenti per migliorare il servizio, che nel periodo 2016-2024 ammontano a circa 236 milioni di euro. Pochi sono pienamente consapevoli di quanto lavoro ci sia dietro a ogni euro pagato con la bolletta! L’indagine rivela inoltre che in molti sono soddisfatti del servizio idrico ma c'è molto da migliorare: infatti, la maggior parte dei cittadini preferisce ancora l’acqua in bottiglia per motivi legati al gusto o alla maggiore fiducia nell’acqua imbottigliata. Chi non la consuma spesso teme che non sia sicura e/o non ne apprezza il sapore.

Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding

Un dato positivo è che la maggior parte dei cittadini sarebbe disposta a spendere di più per migliorare la sicurezza, il sapore e l’odore dell’acqua di rete. Non avere pregiudizi: la qualità dell’acqua che scorre dai rubinetti di casa o dalle fontane pubbliche della provincia di Lecco è il risultato di una lunga serie di controlli e verifiche che ne assicurano la potabilità. Il giudizio di potabilità delle acque spetta poi alle ATS, che valutano l’acqua per il consumo umano. Detto questo, sceglierla è un dovere di tutti nei confronti dell’ambiente e del nostro territorio! Puoi scoprire la qualità dell’acqua di casa tua sul sito di Lario Reti Holding: https://www.larioreti.it/qualita-dellacqua/acqua-di-casa-tua/ Fonte: Laboratorio REF Ricerche, “2050: la gestione dell’acqua proprio come la vogliamo”, https://laboratorioref.it/indagine-2024-gestione-acqua/