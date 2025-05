Le competenze di Bea Technologies nella filtrazione e purificazione

BEA Technologies ha costruito, in oltre 60 anni di attività sui mercati internazionali, una grande competenza nell’ambito delle tecnologie per la filtrazione e la purificazione, grazie a una speciale attenzione non solo alla qualità della soluzione, ma anche alla sua sostenibilità economica e alla sua capacità di generare un ritorno dell’investimento. È ampia e in costante evoluzione la gamma di prodotti offerta alle industrie chimiche e farmaceutiche. Per conoscere meglio le caratteristiche di queste tecnologie, abbiamo rivolto qualche domanda a Roberta Bea, presidente di BEA Technologies.

Roberta Bea, presidente di BEA. In apertura: Impianto di filtrazione con rigenerazione in automatico Magnexflo Technologies

Roberto Bea, può presentarci brevemente l’azienda e la sua attività?

“BEA Technologies è stata fondata nel 1961 ed è focalizzata nella filtrazione e purificazione di acqua, liquidi, aria compressa e gas. Nel corso di oltre 60 anni di fornitura di prodotti e servizi ai nostri clienti, abbiamo elaborato un modello di business basato su linee di prodotti e soluzioni innovative per risolvere il problema della filtrazione e della purificazione. Uno dei punti più importanti a cui teniamo è ridurre i costi di filtrazione su impianti e attrezzature per creare valore reale e ritorno sull’investimento per i clienti. Il nostro obiettivo è diventare il partner su cui contare per risolvere le esigenze di processo, perché abbiamo persone competenti nel nostro team che possono fornire assistenza e know-how di grande valore nella filtrazione e purificazione”.

Chi sono i vostri principali clienti?

“Offriamo le nostre soluzioni di filtrazione a molti settori industriali, come società chimiche, farmaceutiche, mediche, meccaniche e produttrici di energia. Nello specifico, negli ultimi 20 anni abbiamo incrementato la nostra presenza come fornitore qualificato di numerose aziende chimiche e farmaceutiche puntando a sviluppare le nostre Linee di elementi filtranti e alla flessibilità necessaria per ideare e progettare soluzioni dedicate per risolvere alcune specifiche esigenze dei clienti”.

Ci può parlare della gamma di prodotti che offrite all’industria farmaceutica?

“Produciamo diverse linee di elementi filtranti che incorporano differenti materiali polimerici e membrane (Nylon, PES, PVDF, PTFE) da installare in molti tipi di contenitori diversi e una serie di sistemi di filtrazione Magnexflo ad alte prestazioni che hanno la caratteristica di installare elementi filtranti polimerici rigenerabili e pulibili per ridurre i costi di filtrazione e soddisfare la richiesta di processi più sostenibili.

Nelle linee di prodotti BEA Technologies sono presenti filtri a membrana in Nylon 66 con carica positiva specificatamente dedicati alla ritenzione di endotossine provenienti da diversi prodotti e presenti nelle soluzioni acquose. Inoltre disponiamo di elementi filtranti con membrana in PES per la filtrazione sterile di soluzioni compresi i filtri con capacità nominale di 0,1 micron in grado di trattenere il micoplasma. Abbiamo una linea di cartucce filtranti con membrana in PVDF per trattare liquidi e soluzioni dove è richiesto il livello minimo di adsorbimento di sostanze specifiche e stabilizzanti.

Stiamo implementando la nostra gamma di capsule filtranti, comprese capsule per prefiltrazione e filtrazione finale sterile, al fine di soddisfare la crescente richiesta di sistemi monouso per i nuovi processi produttivi delle società biofarmaceutiche.

Inoltre, possiamo fornire un’ampia gamma di elementi filtranti metallici che incorporano fibre sinterizzate, polvere sinterizzata e rete metallica pieghettata per i processi che richiedono resistenza a solventi aggressivi, alle alte temperature, vuoto o alta pressione come alcune applicazioni nei processi di fermentazione”.

Elementi filtranti a membrana

Ci sono delle soluzioni che avete sviluppato specificamente per il processo farmaceutico?

“Abbiamo sviluppato due soluzioni specifiche per l’industria farmaceutica. La prima è la linea di elementi filtranti serie Animal-Free, che abbiamo studiato e realizzato per soddisfare la richiesta di un cliente che doveva rispettare un capitolato di produzione che impone di utilizzare tutti i materiali privi di materiali di origine animale, compresi gli elementi filtranti che devono entrare in contatto con il prodotto da filtrare. La realizzazione dei filtri Animal-Free ha richiesto una ricerca approfondita sui vari componenti e stabilizzanti utilizzati nella produzione dei polimeri poiché nella composizione dei polimeri vengono aggiunti alcuni grassi animali come agenti fluidificanti per facilitare il successivo stampaggio dei polimeri. Finalmente è stato possibile selezionare alcuni polimeri Animal-Free per la realizzazione della linea Beapure di filtri Animal-Free. Gli elementi filtranti Beapure si sono rivelati di piena soddisfazione del cliente, che esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. Con la stessa logica, abbiamo anche certificato HALAL alcuni filtri dove questa certificazione viene richiesta per l’utilizzo”.

Avete prodotti ad hoc anche per l’industria chimica?

“Il secondo prodotto che ha richiesto lo studio e la lavorazione di elementi filtranti di grande superficie altamente rigenerabili è stato il sistema di filtrazione automatica Magnexflo utilizzato per la purificazione di prodotti chimici, gelatine e prodotti e soluzioni in generale viscosi. La caratteristica di installare elementi filtranti altamente rigenerabili ha fatto sì che Magnexflo sia considerato un prodotto innovativo. Magnexflo è un sistema di filtrazione modulare in grado di assemblare diversi stadi di filtrazione in un unico pacchetto completamente montato e controllato da PLC o DCS. Il software installato controlla le varie fasi della filtrazione e decide quando avviare il ciclo di rigenerazione utilizzando l’unità CIP collegata”.

Che tipo di sfide deve affrontare ogni giorno la vostra e quali sono i fattori decisivi per il suo successo?

“Il costo della filtrazione è uno dei fattori più importanti valutati dai gestori delle catene di fornitura e affermiamo di essere in grado di essere molto concorrenziali, mantenendo sempre un livello elevato di caratteristiche e prestazioni perché ci impegniamo a raggiungere e mantenere la massima soddisfazione del cliente”.

Elementi filtranti e capsule per uso chimico-farmaceutico

Oggi si parla molto di Industria 4.0 come fattore strategico: per Lei quali sono gli aspetti più importanti di questa rivoluzione tecnologica?

“In BEA Technologies stiamo implementando la digitalizzazione e l’Industria 4.0, infatti abbiamo acquistato una nuova generazione di macchine e attrezzature di produzione collegabili digitalmente al nostro software per trasmettere dati in tempo reale sulla velocità di produzione e la tracciabilità. Inoltre abbiamo recentemente installato due magazzini automatici, uno dedicato ai semilavorati pronti per l’assemblaggio finale e l’altro dove gli elementi filtranti imballati finiti, contrassegnati con etichetta e codice a barre, vengono infine caricati per essere completamente tracciabili e collegati ai documenti di trasporto diretti ai clienti”.

Qual è l’approccio di BEA Technologies verso la sostenibilità ambientale e l’economia circolare?

“La nostra organizzazione e il team di ricerca e sviluppo stanno studiando le soluzioni possibili da incorporare nei prodotti di filtrazione per abbinarli ad alcune delle esigenze di sostenibilità e di economia circolare. In realtà il focus è sull’utilizzo di materiali che possono essere riciclabili o parzialmente riciclabili dopo la filtrazione”.