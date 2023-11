“Il cambiamento climatico non è colpa dell’uomo”. Pd contro la presidente di Arpa Lombardia

Milano – “Io non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell’uomo”, perché “noi attraversiamo il cambiamento climatico da sempre, da quando la terra esiste”. Lo ha dichiarato Lucia Lo Palo, presidente dell’Agenzia regionale lombarda per la protezione dell’ambiente (Arpa) in una intervista video pubblicata oggi dall’agenzia Italpress e condotta da Claudio Brachino. Nella stessa, Lo Palo dichiara che Arpa sta organizzando corsi rivolti soprattutto ai giovani, “in modo massivo”, non per far loro comprendere i rischi della crisi climatica, ma per combattere l’ecoansia e contrastare “quel messaggio che tende a terrorizzare”.

“La Lombardia non può usare i soldi dei lombardi per dare voce ai negazionisti della crisi climatica, Fontana deve rimuovere subito Lo Palo dalla presidenza di Arpa Lombardia” dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia. “Vediamo tutti i giorni gli effetti devastanti dei cambiamenti in corso – continua l’esponente dem - e non possiamo permetterci di perdere tempo e risorse mettendo in ruoli di comando chi sostiene teorie antiscientifiche e dettate solo da opportunismi politici. Fontana rimuova Lo Palo prima che faccia danni peggiori”.