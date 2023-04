Elezioni comunali 2023, le date. In Lombardia 106 Comuni al voto

Milano, 16 aprile 2023 – Tornano al voto i lombardi che tra circa un mese saranno chiamati a esprimere i sindaci dei loro paesi e delle loro città e la politica, soprattutto a Roma, sta a guardare visto che questo sarà l’ultimo test prima delle elezioni Europee, in programma l’anno prossimo.

Le prossime elezioni amministrative si terranno il prossimo 14 e 15 maggio. Sarà un banco di prova soprattutto per i più piccoli, anche se in lizza ci sono due città capoluogo di provincia come Sondrio e Brescia, quest’ultima osservata con grande interesse perché è la più grande tra le tredici città italiane al voto. Ai nuovi sindaci si chiederà prima di tutto di far tornare gli elettori alle urne, nella speranza che la disaffezione dimostrata alle politiche prima e alle regionali poi possa venir meno quando c’è da decidere chi comanderà per i prossimi cinque anni sulla soglia di casa.

La Lombardia è la prima regione d’Italia per numero di Comuni al voto: 106 su un totale di 1.504, nella maggior parte dei casi la sfida si risolverà al primo turno visto che 94 paesi hanno una popolazione inferiore a 15mila abitanti, per le 12 città potrebbero rivelarsi necessari i "tempi supplementari" con i ballottaggi tra primo e secondo in programma il 28 e il 29 maggio.

La provincia con più Comuni al voto è Brescia con 17 sindaci da decidere, seguono Bergamo con 11, Cremona con 7, Lecco con 5, Lodi con 6, Mantova 5, Milano 12, Monza 7, Pavia 11, Sondrio e Varese con 7 ciascuno.