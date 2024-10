Nuovo Consiglio provinciale già al lavoro su infrastrutture e scuole

Pavia, 18 ottobre 2024 – Dopo le elezioni che si sono tenute domenica 29 settembre, si è ufficialmente insediato ieri il nuovo Consiglio provinciale. Il presidente Giovanni Palli, ha accolto i consiglieri neoeletti sottolineando l’importanza di questo nuovo mandato, caratterizzato da un’ampia partecipazione alle urne, con un’affluenza del 73,85%, segno tangibile di una forte fiducia da parte degli amministratori locali.

“Il risultato elettorale – ha detto il presidente - non solo evidenzia la voglia di partecipazione, ma rappresenta anche una chiara richiesta di rilancio e di crescita per il nostro territorio. L’affluenza particolarmente significativa, soprattutto nei piccoli comuni, ci indica la strada verso una collaborazione sempre più stretta tra la Provincia e le amministrazioni locali”.

Otto i consiglieri che compongono la maggioranza di centrodestra (Amedeo Quaroni eletto in quota Lega, Daniela Bio, Paola Patrucchi, Michela Callegari, Dino Di Michele, Nicola Niutta, Serafino Carnia e Antonio Costantino) e quattro all’opposizione (Marcello Infurna come capogruppo), Milena D'Imperio, Alessio Bertucci e Fabio Zucca).

Tra gli impegni che piazza Italia ha preso, ci sono 14 milioni per interventi su 34 scuole superiori e diversi lavori pubblici a cominciare dal ponte sul Ticino di Vigevano che a breve sarà ultimato. Nell’attesa è stato approvato il progetto da oltre un milione di euro per realizzare la nuova strada tra Casorate Primo e Bubbiano. L’opera, prevista per l'avvio dei lavori nel 2025, avrà una lunghezza complessiva di circa 4,5 chilometri e sarà progettata per migliorare significativamente la sicurezza stradale e ridurre i tempi di percorrenza tra le il Pavese e il Milanese.