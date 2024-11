Fondazione Eucentre: una visita a sorpresa al centro di ricerca sismica pavese

Pavia, 28 novembre 2024 – Ospiti a sorpresa oggi all’Eucentre. Gianni Letta, l’assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, l’assessore regionale alla formazione Simona Tironi e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana hanno visitato a Pavia la Fondazione Eucentre, centro di eccellenza internazionale per la ricerca in ingegneria sismica. Letta e Bertolaso tra i principali artefici della costituzione di Eucentre nel 2003, insieme agli altri partecipanti, hanno potuto constatare la crescita della Fondazione con riferimento alle molteplici attività finalizzate alla riduzione del rischio ed ai nuovi laboratori sperimentali.

Nel corso della visita, gli ospiti, accompagnati dal professor Gian Michele Calvi, hanno avuto modo di assistere a dimostrazioni pratiche negli innovativi laboratori Shakelab e 6DLab, dove Eucentre conduce ricerche cruciali per la prevenzione del rischio sismico e la sicurezza strutturale. Le attività di studio e sviluppo condotte dalla Fondazione la pongono tra i leader mondiali nel settore.

“La visita di oggi rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno di Eucentre nella ricerca e nella formazione che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione nel nostro lavoro al servizio della sicurezza collettiva” ha dichiarato Rui Pinho, vicepresidente di Fondazione Eucentre. Da oltre vent’anni la Fondazione Eucentre si impegna quotidianamente per costruire una società più sicura e resiliente, promuovendo la cultura della prevenzione e sviluppando soluzioni innovative per la mitigazione del rischio sismico.