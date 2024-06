Elezioni comunali a Pavia, Cremona e Lodi: ecco liste e candidati dei 255 comuni al voto

Sono 122 i Comuni della provincia di Pavia in cui oggi e domani si voterà per rinnovare le amministrazioni civiche. Il più grande, anche l’unico con più di 15mila abitanti in cui nel caso nessuno dei candidati ottenesse il 51% dei consensi, si andrebbe al ballottaggio, è il capoluogo. Saranno 60.499 gli elettori pavesi chiamati al voto che possono scegliere tra cinque candidati sindaco. Il centrodestra, che non ricandida il leghista Mario Fabrizio Fracassi, punta su Alessandro Cantoni, già assessore all’istruzione e poi consigliere regionale. A sostenere Cantoni, un candidato "civico", è la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e da due liste civiche.

Il suo principale rivale è Michele Lissia, candidato appoggiato dal centrosinistra. Lissia, dirigente d’azienda iscritto al Pd, può contare sul sostegno di 8 liste: Pd, Avs, Italia Viva, Azione, M5S, e tre civiche. Candidati anche tre esponenti dell’area dell’estrema sinistra: Francesco Grisolia (Partito Comunista dei Lavoratori), Paolo Walter Cattaneo (Rifondazione Comunista) e Francesco Signorelli (Potere al Popolo). Oltre a quella del capoluogo si dovranno rinnovare nel Pavese anche le amministrazioni di Albuzzano, Belgioioso, Bereguardo, Bascapè, Battuda, Bornasco, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Ceranova Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Cura Carpignano, Gerenzago, Inverno e Monteleone, Landriano, Linarolo, Marcignago, Pieve Porto Morone, Roncaro, San Martino Siccomario, Sant’Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Torre d’Arese, Torre de’ Negri, Torre d’Isola, Siziano, Travacò Siccomario, Trovo, Valle Salimbene, Villanova D’Ardenghi, Villanterio Zeccone, Zinasco. In Lomellina voteranno: Albonese, Candia Lomellina, Cassolnovo, Cergnago, Castelnovetto, Cilavegna, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Galliavola, Langosco, Lomello, Olevano, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Robbio, Rosasco, San Gioegio di Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Torre Beretti e Casstellaro, Tromello, Valeggio, Verretto, Vellezzo Lomellina, Villa Bicossi, Zeme e Zerbolò. E in Oltrepò Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Campospinoso, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla. Colli Verdi, Corana, Corvino San Quirico, Fortunago, Golferenzo, Lirio. Lungavilla, Menconico, Montalto Pavese, Montescano, Montescano, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de’ Giorgi, Ponte Nizza, Robecco Pavese, Rea, Redavalle, Retorbido, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Santa Giuletta, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, San Zenone al Po, Spessa, Stradella, Varzi, Volpara, Zavattarello.

A Cremona sarà sfida a sei. Niente campo largo per il centrosinistra del sindaco uscente Gianluca Galimberti: il Pd, insieme a due liste civiche e a Sinistra per Cremona Energia civile, sostiene Andrea Virgilio, vicesindaco nella scorsa legislatura. Il M5s, invece, appoggia Paola Tacchini con il supporto anche di Cremona Cambia Musica. Il candidato del centrodestra è Alessandro Portesani, appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Pli, Pensionati e dalla civica Novità a Cremona. Gli altri aspiranti sindaci sono Maria Vittoria Ceraso (civica Oggi per Domani), Angelo Frigoli (Alternativa Comunista) e Ferruccio Giovetti (civica Sicurezza e Buonsenso). Complessivamente sono 86 i Comuni al voto in provincia (31 cremaschi e 55 cremonesi), 35 con lista unica e 50 con più liste. Madignano ne ha quattro. San Daniele Po, invece è senza lista. Al posto del sindaco arriverà un delegato del prefetto e tra sei mesi nuove elezioni.

In provincia di Lodi si dovranno rinnovare 47 municipi. Casalpusterlengo è l’unica a rischio ballottaggio (22-23 giugno). Al voto anche: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d’Adda, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiraga Vidardo, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiativa, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Livraga Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Meleti, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Villanova del Sillaro e Zelo Buon Persico. Corte Palasio, invece, andrà al voto domenica 28 e lunedì 29 luglio.