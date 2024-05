Pavia, i candidati a sindaco sono solo 4: Marco Anselmetti fuorigioco per malore

Sono ufficialmente quattro e non più cinque i candidati alla conquista di palazzo Mezzabarba. In corsa Michele Lissia, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da Pd, Pavia a colori, Cittadini per Pavia, Azione, Italia Viva, Alleanza verdi e sinistra, M5S e Facciamo centro. Prima del termine imposto alle 12 di ieri, già venerdì il gruppo ha consegnato in Comune tutti i documenti necessari. In quell’occasione anche il Movimento 5 Stelle ha chiarito che sosterrà il candidato del campo largo.

"Il consigliere comunale Vincenzo Nicolaio ha depositato la lista M5S in Comune – ha comunicato il coordinatore provinciale Simone Verni, sgombrando il campo da tanti pettegolezzi –. Il nostro Movimento sarà parte della coalizione progressista che sostiene il candidato sindaco Michele Lissia e si zittirà chi, nelle ultime settimane, aveva l’obiettivo di danneggiare la coalizione e il M5S, percepito da sempre come il vero nemico da abbattere, cosa che confermo e rivendico con orgoglio: il M5S è e resterà sempre a fianco dei cittadini e nemico del malaffare".

Candidati anche Paolo Walter Cattaneo, sostenuto da Rifondazione comunista, e Francesco Signorelli, di Potere al popolo. Il centrodestra sostiene, invece, Alessandro Cantoni, che lunedì alle 19 aprirà ufficialmente la propria campagna elettorale. "Abbiamo raccolto 300 firme in quattro giorni – ha detto Niccolò Fraschini di Pavia Prima, che insieme a Pavia Ideale, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia compone la coalizione – e abbiamo superato tutte le insidie della presentazione delle liste. Siamo ufficialmente in campo".

Chi, invece, non ce l’ha fatta è Marco Anselmetti alla guida di Pavia civica, il progetto politico che rappresentava un’autentica novità nel panorama politico pavese. Quando aveva raccolto tutti i documenti e le firme a sostegno della sua candidatura, il direttore generale di Asm in pensione al momento della consegna ha avuto un mancamento e non è stato possibile completare l’operazione. "È stato detto che mancavano i documenti o le firme - ha detto Anselmetti all’uscita dall’ospedale -, invece non è così. Era tutto in ordine, purtroppo io che ero impegnato dal mattino e avevo fatto le scale di corsa per arrivare alla consegna, non sono stato bene. Chi ha preso il plico non ha potuto seguire il mio schema mentale". Oltre a Pavia, vanno al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali oltre 120 Comuni da Albonese a Zinasco.