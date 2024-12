Pavia, un materassino gonfiabile in consiglio comunale per la maratona del bilancio

Pavia, 21 dicembre 2024 – A mali estremi, estremi rimedi. Deve aver pensato proprio questo un consigliere comunale che, di fronte alle sedute fiume per l’approvazione del bilancio, si è attrezzato e ha portato a palazzo Mezzabarba un materassino e l’occorrente per gonfiarlo. E chissà se il materasso verrà utilizzato per schiacciare un pisolino lunedì pomeriggio. Il bilancio che avrebbe dovuto essere approvato la notte di venerdì, infatti, è ancora in discussione. Dopo l’esame di una sessantina di emendamenti, una decina dei quali accolti sui 300 presentati, mentre la discussione stava procedendo in un clima finalmente di serena collaborazione tra opposizione e amministrazione, il consigliere di minoranza Alessandro Cantoni ha chiesto una sospensione e poi una conferenza di capigruppo. Al rientro, diversi emendamenti sono stati ritirati, ma con oltre otto ore di discussione sulle spalle, non c’era più tempo per proseguire il confronto. Come previsto dal presidente del Consiglio Fabio Castagna, la seduta proseguirà lunedì pomeriggio alle 15,30 e, se sarà necessario, venerdì 27 alle 20. A quel punto, forse i consiglieri non saranno costretti ad aspettare insieme l’arrivo del nuovo anno salutando con il botto il 2025 e il primo bilancio dell’amministrazione guidata da Michele Lissia.