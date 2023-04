Fabrizio Fracassi, chi è e come sta il sindaco di Pavia ricoverato dopo un malore

Pavia, 15 aprile 2023 – Sono stazionarie le condizioni di salute di Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia ricoverato al San Matteo dopo un malore nella giornata di venerdì 14 aprile. Il primo cittadino si è sentito male due volte nell’arco della giornata ed è stato portato in ospedale in ambulanza con successivo ricovero in terapia intensiva. I medici sono ottimisti: non è in pericolo di vita. Si parla di un’embolia polmonare e si attende l’esito degli accertamenti.

La carriera politica

Fracassi è nato a Pavia il 12 settembre 1957. Iscritto alla Lega Nord dal 1990, è stato eletto per la prima volta in Consiglio Comunale nel 1993 dove ha ricoperto la carica di vicepresidente della commissione cultura e istruzione.

Dal 1995 al 2000 è stato consigliere della Regione Lombardia dove si è occupato di sviluppo economico, cultura e turismo. All’inizio del nuovo millennio è tornato nuovamente a palazzo Mezzabarba e nel 2009 quando il sindaco era Alessandro Cattaneo (Popolo della libertà) è stato assessore all’urbanistica.

Terminata l’esperienza amministrativa, non ha più messo piede in Comune finché non è stato candidato a sindaco dalla coalizione di centrodestra (Lega, FI, Fdl e due liste civiche). Doveva raccogliere il testimone lasciato da Massimo Depaoli che si era dimesso poco prima della fine del proprio mandato. Alle amministrative del 26 maggio Fabrizio Fracassi ha vinto al primo turno con il 53,04% delle preferenze.

Lavoro e vita privata

Diplomato geometra con specializzazione in architettura di interni, Fabrizio Fracassi ha iniziato a lavorare come agente di vendita in una concessionaria automobilistica per essere poi assunto nel 1982 da Cariplo-Banca Intesa dove ha ricoperto l’incarico di tecnico del servizio economato del settore arredamento con incarico di progettazione, acquisto e messa in opera. Successivamente è stato tecnico per il nascente servizio gestione acquisti e dall’ aprile 2008 al gennaio 2015 specialista enti e relazioni territoriali dell’area Lombardia Sud-Est di Intesa Sanpaolo. Sposato, il sindaco è padre di due figli, una ragazza che studia all’università e un ragazzo di 12 anni.